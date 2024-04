video suggerito

Gianfranco Bonzi scomparso dopo la truffa amorosa sui social: c'è un uomo dietro il profilo fake Ancora non si hanno notizie di Gianfranco Bonzi, il custode scomparso lo scorso 23 marzo da via Borgonovo a Milano, zona Brera: intratteneva una relazione con un profilo fake che lo aveva contattato spacciandosi per la popstar britannica Dua Lipa.

Nella foto Gianfranco Bonzi e la famosa cantante Dua Lipa

Ancora non si hanno notizie di Gianfranco Bonzi, custode scomparso lo scorso 23 marzo da un palazzo in via Borgonovo a Milano, zona Brera. Il sospetto è che l'uomo, 59 anni, si sia allontanato dopo essere incappato in una vera e propria truffa amorosa sui social, nascosta dietro un profilo fake che l'aveva contattato spacciandosi per la cantante britannica Dua Lipa. "Forse quando ha scoperto la verità si è vergognato", sono state le parole del fratello di Gianfranco in diretta a Chi l'ha visto.

Forse la scoperta che, dietro la tastiera del computer, si nascondeva in realtà un uomo, coetaneo e residente in Sicilia, che sarebbe il proprietario del codice fiscale inviato da "Dua Lipa" ai giornalisti del programma che si sono messi sulle tracce di Gianfranco. Il 59enne, l'ultima volta, viene ripreso in un video mentre cammina con un trolley e se ne va. "Avrà avuto qualcosa della mamma e del papà. Sembrava affaticato, diretto verso una meta che neanche lui sa dov'è", ha raccontato il figlio. "Probabilmente era affranto, umiliato".

Gianfranco Bonzi, del resto, aveva scritto in un gruppo Facebook le sue intenzioni, e spiegato ai partecipanti di volerla far finita dopo una grande delusione amorosa. "Mi ha parlato di questa Dua Lipa, gli dicevo che non era reale. Ma ormai era caduto nel tunnel, non c'era verso. Non capiva. Era il rifugio dei suoi problemi, soprattutto da quando sono morti i genitori", sempre il figlio. "Ha preso la sua fiducia, e le ha dato dei soldi". Forse cinquemila euro, o forse di più.

Il figlio, così, fa un appello davanti alle telecamere del programma di Federica Sciarelli. "Papà, torna, abbiamo sempre risolto tutto insieme, questa era una stupidata. Non posso perderti così, senza nemmeno sapere dove sei finito. Sono spiazzato, svuotato, pieno di tristezza. Devo sapere dove è mio padre".

Gianfranco Bonzi (foto presa da Facebook)