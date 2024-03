Scomparso Gianfranco Bonzi, il custode del palazzo di via Borgonuovo a Milano: nessuna notizia da 6 giorni Da sabato 23 marzo non si hanno più notizie di Gianfranco Bonzi: l’uomo è stato visto uscire da un palazzo in zona Brera a Milano con un trolley. A denunciarne la scomparsa è stato il figlio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Non si hanno notizie di Gianfranco Bonzi, l'uomo di sessant'anni che è scomparso sei giorni fa da Milano. Sulla base di quanto ricostruito fino a questo momento, e riportato dal quotidiano Il Corriere della Sera, sarebbe uscito dal palazzo di via Borgonuovo, nel cuore di Brera, dove lavora come custode con un trolley: non avrebbe portato né il cellulare né il portafoglio o il bancomat.

Come riconoscere Gianfranco Bonzi, scomparso sabato 23 marzo

L'ultimo avvistamento riale proprio a sabato 23 marzo: le telecamere di sicurezza, installate sul palazzo di fronte a quello dove vive e lavora, lo immortalano attorno alle 18.55. Oltre al trolley blu chiaro, aveva un paio di jeans, una giacca chiara e delle scarpe sportive: è alto 1.60, pesa 65 chili, ha capelli castani rasati e occhi grigio-verdi.

A denunciarne la scomparsa ai carabinieri della stazione di Rosate, è stato il figlio che non è riuscito più a contattarlo. L'ipotesi, per il momento, è quello di un allontanamento volontario: avrebbe portato via anche la carta d'identità. Non è chiaro però cosa possa aver messo all'interno della piccola valigia.

Dove si stanno concentrando le ricerche del 60enne

Le ricerche si concentrano in più parti d'Italia. In particolare a Motta Visconti, nel Milanese, dove abitano alcuni cugini e anche a Bereguardo (Pavia). Si cerca anche in Veneto nella zona del Delta del Po, Porto Viro, Chioggia, Andria dove abitano altri parenti o Taglia di Po. Anche l'associazione Penelope ha diramato un volantino, in cui si chiede a chiunque dovesse vederlo, di contattare le forze dell'ordine perché potrebbe essere in difficoltà.