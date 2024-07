Ritrovato dopo 4 giorni di ricerche Andrei, il 13enne era in un parco di Arluno: “Sta bene, ora è a casa”

video suggerito

È stato ritrovato Andrei, il 13enne scomparso nel pomeriggio di giovedì 4 luglio dalla sua abitazione di Sant’Antonino Ticino, frazione di Lonate Pozzolo (in provincia di Varese). La conferma arriva direttamente dalla sindaca Elena Carraro che, nella mattinata di oggi lunedì 8 luglio, ha pubblicato un post su Facebook: "La notizia tanto attesa è arrivata. Sta bene e presto riabbraccerà la sua mamma".

Il 13enne, di origine rumena, è stato trovato in un parco ad Arluno, a circa 27 chilometri di distanza da casa. Andrei era già fuggito diverse volte: un paio di volte quando aveva 11 anni e viveva a Castano Primo, poi ancora il 9 maggio scorso fa quando, uscito dall'Istituto Carminati, non era tornato a casa ma venne ritrovato una settimana dopo a Milano.

Questa volta, oltre alla sindaca Carraro di Lonate Pozzolo si era mobilitata anche Sarah Foti, prima cittadina della vicina Ferno. Gli appelli sono stati numerosi, soprattutto lanciati attraverso le varie piattaforme social, dove la foto di Andrei e la sua descrizione sono circolate fino alla notizia del ritrovamento.

Non è ancora chiaro come sia arrivato ad Arluno, cosa abbia fatto in questi giorni e se li ha trascorsi con qualcuno. Ora che le sue buone condizioni di salute sono state accertate, le autorità proveranno a ricostruire il percorso del ragazzo e, in collaborazione con la sua famiglia, dovranno affrontare la questione. L'amministrazione comunale sta, infatti, valutando se e in che modo fare iniziare un percorso di sostegno al ragazzo e ai suoi genitori, in modo tale che altri episodi simili non si ripetano ancora.