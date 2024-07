video suggerito

Ragazzino di 14 anni scompare, l’appello della sindaca di Lonato: “Andrei torna, tua madre è disperate” Nella serata di ieri, giovedì 4 luglio, è sparito un ragazzino di quattordici anni. Si chiama Andrei e vive a Lonate Pozzolo, un comune che si trova in provincia di Varese. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

16 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella serata di ieri, giovedì 4 luglio, è sparito un ragazzino di quattordici anni. Si chiama Andrei e vive a Lonate Pozzolo, un comune che si trova in provincia di Varese. Le forze dell'ordine stanno cercando di ricostruire gli ultimi movimenti e diverse zone per cercare di capire dove possa essere andato. Non è la prima volta che sparisce nel nulla: già a maggio scorso si era allontanato, per poi essere trovato dopo quattro giorni.

A inizio maggio scorso si era allontanato da scuola. Era poi stato ritrovato dopo quattro giorni. Adesso è nuovamente scappato. Sul suo caso è intervenuta anche la sindaca di Lonate Pozzolo, la prima cittadina Sarah Foti. Ha infatti detto: "Andrei è scomparso di nuovo. La mamma lo sta cercando disperatamente". Resta sconosciuto il motivo, per il quale il ragazzino decida di fuggire e soprattutto dove si allontani o chi lo aiuti.

La famiglia ha diffuso nuovamente la sua fotografia nella speranza che qualcuno possa riconoscerlo e avvisarli. Ogni dettaglio è infatti utile agli inquirenti. E infatti sia la famiglia che la sindaca invitano chiunque lo avvistasse a contattare le forze dell'ordine: "Le segnalazioni sono fondamentali", ha infatti affermato la prima cittadina. I carabinieri della Stazione Locale si stanno infatti occupando del caso. Nel caso è possibile chiamare loro o il numero unico delle emergenze 112. Nelle prossime ore potrebbero esserci nuovi aggiornamenti.