Si perde nei boschi di Varese, ma riesce a chiamare la madre prima che il cellulare si scarichi: 15enne salvato Un 15enne che si era perso nei boschi dell'Alto Varesotto è stato salvato nel tardo pomeriggio dell'8 marzo. Il ragazzino, che era uscito per un'escursione, aveva fatto in tempo a dare l'allarme alla madre.

A cura di Enrico Spaccini

Un 15enne è stato salvato nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 8 marzo, nei boschi di Luino (in provincia di Varese) dove si era perso durante un'escursione. Il ragazzino, che era uscito da solo di casa, è riuscito a dare l'allarme chiamando la madre poco prima che il suo cellulare si scaricasse. In questo modo, i soccorritori sono riusciti a raggiungerlo con un ‘Drago' dei vigili del fuoco e a riportarlo a casa. Il 15enne, infatti, non ha avuto bisogno di cure mediche.

Stando a quanto ricostruito, il 15enne si era incamminato in una zona boschiva fra il centro abitato di Cugliate Fabiasco e Cunardo, nell'Alto Varesotto. Il ragazzino, residente in zona, era uscito da solo per fare una breve escursione nel pomeriggio dell'8 marzo, ma ad un certo punto ha perso l'orientamento. Resosi conto del pericolo che stava correndo. il giovane escursionista è riuscito a chiamare la madre con il suo cellulare, poco prima che questo si scaricasse, riuscendo a fornire le coordinate del punto in cui si trovava.

Subito si sono messe al lavoro diverse unità dei carabinieri, che hanno iniziato una battuta di perlustrazione da terra, e dei vigili del fuoco, che hanno allertato il gruppo volo Malpensa da cui è decollato un ‘Drago'. Il 15enne è stato rintracciato intorno alle 18:15, quando ormai stava iniziando a fare buio. Uno dei soccorritori si è calato nella zona boschiva, lo ha imbragato e con il verricello lo ha caricato a bordo del velivolo.

Una volta recuperato il ragazzo, l'elicottero è stato fatto atterrare in un zona sicura. Accertate le sue buone condizioni di salute, il 15enne è stato riaffidato alla famiglia.