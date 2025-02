video suggerito

Scivola su una lastra di ghiaccio e precipita per 200 metri sul Grignone: salvo escursionista 33enne Un 33enne è stato soccorso nel pomeriggio del 22 febbraio nei pressi della vetta della Grigna Settentrionale (Lecco). L'escursionista milanese era scivolato su una lastra di ghiaccio e precipitato per oltre 200 metri. Nonostante la caduta, se l'è cavata con ferite non gravi,

A cura di Enrico Spaccini

La Grigna Settentrionale, o Grignone (foto da Cnsas Lombardia)

Un escursionista di 33 anni è stato recuperato nel primo pomeriggio di ieri, sabato 22 febbraio, dopo essere precipitato per oltre 200 metri sul versante Sud-Est di Pasturo (in provincia di Lecco) sul monte Grigna Settentrionale, conosciuto come Grignone. Il giovane sarebbe scivolato dopo aver messo i piedi su un lastrone di ghiaccio vicino al rifugio Luigi Brioschi, a oltre 2.400 metri di quota. Portato in salvo con l'elisoccorso, il 33enne avrebbe riportato ferite non gravi. Le sue condizioni, infatti, sono state valutate come serie ma non critiche nonostante la caduta.

L'allarme è scattato nella tarda mattinata del 22 febbraio, poco prima delle 12:30, nei pressi del rifugio Brioschi sulla vetta della Grigna Settentrionale. A chiamare il Soccorso alpino sarebbero stati gli amici del 33enne di Milano, dopo averlo visto scivolare per centinaia di metri sul versante Sud-Est del monte. Il giovane, infatti, sarebbe stato tradito da un lastrone di marmo che, facendogli perdere aderenza, lo ha fatto precipitare per quasi 250 metri.

Sei volontari del Soccorso alpino di Valsassina e Valvarrone, della XIX Delegazione Lariana, si sono mobilitati da terra mentre dalla base di Bresso sono decollati i sanitari con l'elisoccorso dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu). I soccorritori sono riusciti a individuare il 33enne dal velivolo, grazie alle condizioni meteo favorevoli, e lo hanno raggiunto calandosi con un verricello.

Il medico e l'infermiere di equipaggio hanno prestato i primi soccorsi al 33enne che, nonostante la caduta, sembrava avesse riportato ferite non gravi. Una volta immobilizzato sulla barella spinale, è stato trasportato con l'elisoccorso fino all'ospedale Manzoni di Lecco, in codice giallo, dove si trova ora ricoverato.