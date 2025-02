video suggerito

Dispersi due escursionisti sul monte Grignetta, a che punto sono le ricerche: localizzato uno dei cellulari Due 50enni sono dispersi da sabato 8 febbraio, sul monte Grignetta nel Lecchese. È stato localizzato dai droni uno dei telefoni degli escursionisti, si troverebbe nel canalone Caimi. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Giulia Ghirardi

46 CONDIVISIONI condividi chiudi

È stato localizzato il cellulare di uno dei due escursionisti brianzoli dispersi dal pomeriggio di sabato 8 febbraio, sul monte Grigna meridionale, conosciuto anche come Grignetta, nella provincia di Lecco. Il telefonino, individuato dai droni, si troverebbe nel canalone Caimi, uno dei canaloni del monte su cui i due 50enni si erano recati due giorni fa per un'escursione.

Le operazioni di ricerca, iniziate già la sera di sabato, sono continuate tutta la giornata di ieri, domenica 9 febbraio, nonostante le avverse condizioni meteorologiche. Al lavoro ci sono diverse squadre del Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico della XIX Delegazione Lariana del Soccorso Alpino. A loro, si sono affiancati nella ricerca anche i vigili del fuoco che, attraverso l'utilizzo del sistema Imsi-catcher, sarebbero riusciti a georeferenziare la posizione di uno dei cellulari degli escursionisti.

Per confermare l'indicazione occorrerebbe, però, compiere un'ispezione diretta sul campo che attualmente non è possibile svolgere a causa delle condizioni meteo proibitive e il pericolo di valanghe troppo elevato. Per questo motivo, tutti i soccorritori sarebbero stati richiamati alla base, dopo aver rischiato più volte di essere sepolti dalle slavine. Secondo le previsioni fornite dagli operatori, sarò possibile raggiungere il canalone Caimi soltanto nella giornata di domani, martedì 11 febbraio, via terra oppure, se necessario, in elicottero.