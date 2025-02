Escono per un’escursione sul monte Grignetta, ma non rientrano: dispersi due 50enni tra vento e neve

video suggerito

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Due escursionisti brianzoli risultano dispersi dal pomeriggio di ieri, sabato 8 febbraio, sul monte Grigna meridionale, conosciuto anche come Grignetta, nella provincia di Lecco. Stando a quanto ricostruito finora, i due 50enni erano arrivati all'alba in auto ai Piani dei Resinelli e poi sarebbero partiti a piedi con l'obiettivo di raggiungere la cima della montagna. I due, però, non sono rientrati e per questo motivo è scattato l'allarme. Le operazioni di ricerca sono riprese nella mattinata di oggi, domenica 9 febbraio, nonostante le avverse condizioni meteorologiche che, almeno per il momento, non permettono l'utilizzo dell'elicottero. Al lavoro ci sono diverse squadre del Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico della XIX Delegazione Lariana del Soccorso Alpino.

Le operazioni di soccorso di sabato hanno impegnato quattro squadre del Soccorso Alpino. Due sono riuscite ad arrivare in vetta in serata, mentre le altre due hanno scandagliato i canali del versante dei Piani dei Resinelli. In condizioni meteorologiche complicate, rese particolarmente avverse a causa del forte vento, della bufera di neve e dell'alto rischio valanghe, i tecnici del Cnsas sono riusciti a percorrere due dei principali sentieri che portano in vetta, ovvero la Cresta Cermenati e il Sentiero delle Capre, e a setacciare il Canale Caimi e una parte del Canale Porta.

Dopo una breve pausa nelle ore notturne, le ricerche sono ricominciate nella mattinata di domenica intorno alle 7. Sul posto sono arrivati anche i familiari dei due escursionisti dispersi per seguire le operazioni da vicino. Si ipotizza che i due abbiano percorso il sentiero della Cresta Cermenati dopo aver lasciato l'auto ai Piani dei Resinelli, ma al momento non è stata trovata alcuna traccia. I cellulari di entrambi risultano irraggiungibili e non sono stati trovati nemmeno nei rifugi.