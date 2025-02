video suggerito

Precipita per oltre 50 metri dal Pizzo Camino in Valcamonica: morto un escursionista Un escursionista è morto nella mattinata del 23 febbraio dopo essere precipitato per 50 metri dal Pizzo Camino (Brescia). A dare l'allarme sono stati i tre compagni di escursione.

A cura di Enrico Spaccini

Pizzo Camino (foto da Cnsas Lombardia)

Un escursionista, di cui non sono ancora note le generalità, morto nella mattinata di oggi, domenica 23 febbraio, dopo essere precipitato per oltre 50 metri. Stando a una prima ricostruzione, stava risalendo il Pizzo Camino nel territorio di Borno (in provincia di Brescia), in Valcamonica sulle Prealpi bergamasche, insieme a tre amici quando è caduto.

A dare l'allarme sono stati proprio i compagni di escursione dell'uomo che, intorno alle 11:30, hanno chiamato i soccorsi riuscendo a fornire le coordinate della loro posizione. Subito dopo è stato fatto alzare in volo l'elisoccorso da Milano che, nonostante la nebbia, è partito per raggiungere l'escursionista rimasto coinvolto nell'incidente. Da terra, invece, si sono mobilitate le squadre del Corpo nazionale del Soccorso alpino (Cnsas) di Breno. All'arrivo dei soccorritori, però, l'escursionista era già deceduto.

