video suggerito

Esce per un’escursione nei boschi di Crandola Valsassina, ma non rientra: 33enne trovato morto Un 33enne è stato trovato senza vita nei boschi di Crandola Valsassina (Lecco) nel pomeriggio del 15 giugno. Il giovane era uscito per un’escursione e non aveva fatto rientro. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Enrico Spaccini

60 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un escursionista di 33 anni è stato ritrovato senza vita nel pomeriggio di oggi, domenica 15 giugno, nella zona montana del comune di Crandola Valsassina (in provincia di Lecco). Il giovane era uscito per una passeggiata tra i boschi, ma non era più rientrato e non rispondeva più al cellulare. Gli specialisti dell'Ufficio Imsi Catcher della direzione regionale Lombardia, che si sono attivati insieme ai vigili del fuoco, sono riusciti a elaborare i dati provenienti dal dispositivo del 33enne e a individuare in breve tempo la sua posizione. All'arrivo dei soccorsi, però, l'escursionista era già deceduto.

Le ricerche sono state attivate nel primo pomeriggio del 15 giugno, quando il 33enne avrebbe dovuto fare rientro dalla sua escursione. Le operazioni di soccorso sono state attivate da una squadra di specialisti del nucleo Speleo Alpino Fluviale (Saf) del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Lecco ed è stato mobilitato anche il Reparto Volo Lombardia con l'elicottero Drago 150.

I soccorritori hanno potuto concentrare le ricerche su un punto specifico della zona montana di Crandola Valsassina, in quanto gli specialisti Imsi Catcher sono riusciti a fornire indicazioni precise sull'ultima posizione rilevata dal telefono cellulare. In questo modo, il Drago 150 ha raggiunto in pochi minuti la zona indicata.

Leggi anche Ragazzo di 16 anni si tuffa nel fiume Adda e non riemerge: ritrovato senza vita 4 chilometri più a valle

Dal velivolo sono stati verricellati sul posto due aerosoccorritori. Una volta raggiunto l'escursionista, non hanno potuto fare altro che constatare il suo decesso. Al momento non sono state rese note altre informazioni circa le sue generalità.