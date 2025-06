Invia una foto a parenti e amici e poi scompare: turista tedesco di 40 anni disperso a Rocca d’Anfo

video suggerito

Un 40enne risulta disperso dalla serata del 4 giugno nella zona della Rocca d'Anfo in Val Sabbia (Brescia). Si tratta di un turista tedesco che nel pomeriggio aveva inviato una foto ad amici e parenti e del quale nessuno avrebbe più avuto notizie.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Un turista tedesco di 40 anni risulta disperso dalla tarda serata di ieri, mercoledì 4 giugno, nella zona della Rocca d'Anfo in Val Sabbia (in provincia di Brescia). A dare l'allarme è stato un amico, il quale non riusciva più a mettersi in contatto con lui da alcune ore. L'ultima volta che il 40enne ha comunicato con amici e parenti sarebbe stato intorno alle 16, quando ha inviato loro una foto. Le ricerche sono iniziate ieri sera con un primo volo dell'elicottero e sono riprese all'alba di oggi, giovedì 5 giugno. Il campo base è stato allestito al centro sportivo di Anfo.

Stando alle prime informazioni, il 40enne sarebbe disperso nella zona di Cima Meghé che si affaccia sulla sponda bresciana del lago d'Idro nel territorio comunale di Anfo. Tra le 22:3o e le 23 del 4 giugno l'elisoccorso ha sorvolato l'area una prima volta, ma non sarebbe riuscito a individuare il turista. I vigili del fuoco, con il nucleo Speleo alpino fluviale, e il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico hanno ripreso le ricerche all'alba del 5 giugno. Sarebbero già stati battuti i sentieri primari, alcune creste e diversi punti impervi, senza successo. Le operazioni di soccorso sono coordinate dal campo base che è stato allestito al centro sportivo di Anfo, da dove l'elicottero si alza in volo per i vari sorvoli.

L'ultima traccia lasciata dal 40enne sarebbe proprio quella foto che alle 16 aveva inviato a parenti e amici. Dopodiché il silenzio, fino a quando uno di loro ha iniziato a preoccuparsi e ha allertato i soccorsi che si sono subito messi al lavoro.