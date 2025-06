video suggerito

Chi era Daniel Osterloh, il turista tedesco trovato senza vita in un canalone a Rocca d'Anfo Daniel Osterloh è deceduto precipitando in un canalone sul lago d'Idro durante un'escursione lo scorso 4 giugno. Il 40enne tedesco era in vacanza insieme a un amico che ha dato l'allarme.

A cura di Enrico Spaccini

Si chiamava Daniel Osterloh, il turista tedesco trovato senza vita nella mattinata di ieri, giovedì 5 giugno, in un canalone sopra il lago d'Idro nel territorio bresciano. Il 40enne era un escursionista esperto ed era arrivato in Italia insieme a un amico per qualche giorno di vacanza. Mercoledì 4 giugno Osterloh era uscito per una passeggiata solitaria e, dopo aver lasciato la sua e-bike al parcheggio della Rocca d'Anfo, aveva proseguito fino alla Croce di Meghè dove si era scattato un selfie che alle 16 aveva inviato ad amici e parenti. Da quel momento, nessuno ha avuto più sue notizie fino al ritrovamento del corpo. Il 40enne sarebbe precipitato per circa 30 metri.

Osterloh era originario di Siegen, non lontano dalla città di Colonia, e lavorava come esperto finanziario per la Sms Group, una ditta specializzata nella fabbricazione di macchinari industriali. Il 40enne era arrivato in Italia per trascorrere alcuni giorni di vacanza insieme a un amico, alloggiando in un campeggio di Baitoni (in provincia di Trento). Mercoledì 4 giugno Osterloh era uscito da solo: ha lasciato la e-bike al parcheggio della Rocca d'Anfo, ha proseguito a piedi verso il Baremone e ha raggiunto il rifugio Rosa. Dopo una breve sosta, ha proseguito in direzione Corna di Meghè e si era scattato un selfie sotto la Croce.

Quelle zone sono particolarmente isolate e impervie, raccomandate solo per escursionisti esperti. In realtà, Osterloh lo era: ne sono una prova le numerose foto che pubblicava sui suoi profili social ed era anche uno sportivo, al punto che correva le maratone. Qualcosa, però, sarebbe andato storto.

Dopo il selfie delle 16, il 40enne non ha più dato sue notizie. Preoccupato, l'amico che era in vacanza con lui in serata ha dato l'allarme e subito, poco dopo le 22, sono iniziate le ricerche. Allestito una base al campo sportivo di Anfo, vigili del fuoco, soccorso alpino e guardia di finanza hanno condotto le ricerche, mentre l'elisoccorso ha effettuato tre sorvoli tra mercoledì sera e giovedì mattina, tutti senza esito.

Il corpo ormai senza vita di Osterloh è stato individuato dalle squadre di terra nella mattinata di giovedì 5 giugno, in fondo a un canalone dopo una caduta di circa 30 metri. la salma è stata recuperata con l'elisoccorso di Brescia.