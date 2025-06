Chi era Marco Panzeri, il 33enne morto durante un’escursione a Crandola

video suggerito

A cura di Ilaria Quattrone

Fonte: Facebook

Nel pomeriggio di ieri, domenica 15 giugno, si è verificato un incidente in montagna a Crandola Valsassina, un comune che si trova in provincia di Lecco. Un escursionista è infatti caduto in una zona boschiva. La vittima si chiamava Marco Panzeri, aveva 33 anni ed era di Valgreghentino, un altro comune di tremila abitanti della provincia di Lecco.

Il ragazzo era uscito per una escursione in montagna insieme al padre. Proprio quest'ultimo, non vedendolo rientrare, ha lanciato l'allarme e ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Gli specialisti del Saf (Speleo Alpino fluviale) del comando provinciale di Lecco si sono subito attivati. È stato fatto decollare anche un elicottero Drago 150 e mobilitato l'ufficio Imsi Catcher della direzione regionale Lombardia.

Questi ultimi hanno fornito le indicazioni precise sull'ultima posizione del cellulare dell'uomo. L'elicottero Drago è riuscito quindi a raggiungere in pochi minuti il luogo indicato. Lì è stato trovato il corpo senza vita dell'escursionista, che è stato immediatamente recuperato e consegnato ai familiari.

Panzeri lavorava come cuoco. Era molto conosciuto nel suo comune di origine. La sua famiglia era molto attiva nell'ambito sociale. La sorella era stata anche consigliera comunale. Il 33enne stesso, infatti, collaborava anche con la cooperativa Il Grigio di Calolzio. Sembrerebbe che facesse spesso escursioni. Nelle prossime ore verrà fissato il funerale.