Scivola su un sentiero sopra a Lecco e precipita per diversi metri: gravissimo un escursionista Sabato pomeriggio un 56enne è precipitato per diversi metri in montagna mentre percorreva un sentiero verso il Corno Medale, sopra a Lecco. L'uomo è stato recuperato dal soccorso alpino e trasferito d'urgenza all'ospedale Niguarda di Milano.

Questa mattina un escursionista è scivolato in montagna mentre percorreva un sentiero diretto al Corno Medale, un monte nei pressi di Lecco. L'uomo, un 56enne, è stato recuperato dai soccorsi ed è stato trasportato in gravi condizioni con l'elicottero all'ospedale Niguarda di Milano.

L'incidente è avvenuto oggi, sabato 31 maggio, attorno alle 11:50. Stando alle prime ricostruzioni dell'accaduto il 56enne stava percorrendo un sentiero molto ripido in compagnia di un amico, quando sarebbe scivolato precipitando per alcuni metri. La persona che era con lui ha immediatamente allertato i soccorsi e la centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia ha inviato sul posto un elicottero e una squadra del soccorso alpino.

Una volta raggiunto il ferito, gli operatori hanno trovato il 56enne in gravi condizioni e hanno deciso di issarlo con il verricello per portarlo sull'elicottero. Una volta a bordo, l'uomo è stato trasferito in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano. L'intervento di salvataggio è durato un paio d'ore. Dell'accaduto sono stati allertati anche i vigili del fuoco di Lecco e i Carabinieri del comando di Lecco. I motivi della caduta dell'escursionista sono ancora in fase di accertamento.