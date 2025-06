video suggerito

Cade in un dirupo per evitare un animale selvatico: automobilista di 43 anni precipita per 20 metri Un automobilista di 43 anni è uscito di strada per evitare un animale selvatico apparso all’improvviso sulla carreggiata a Cernobbio (Como): caduto in un dirupo per una ventina di metri, si trova ora in gravissime condizioni. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Grave incidente ieri sera, martedì 10 giugno, intorno alle 21.30 lungo la strada che sale al Monte Bisbino, sopra il Comune di Cernobbio (Como).

Qui un automobilista di 43 anni è stato trasportato con l'eliambulanza all'ospedale di Circolo di Varese dopo essere uscito di strada per evitare un animale selvatico apparso all'improvviso sulla carreggiata. La vettura, stando a quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, è caduta in un dirupo per una ventina di metri, e il conducente è stato sbalzato dall'abitacolo.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, i volontari del soccorso alpino della stazione Lario Occidentale e del Ceresio, i sanitari del 118 con l'auto medica, l'eliosoccorso inviato da Sondrio e i carabinieri della stazione di Cernobbio. Le operazioni di recupero dell'uomo e della sua vettura si sono rivelate particolarmente complesse. Ma non solo. Secondo quanto emerso al momento l'automobilista 43enne è in prognosi riservata: le sue condizioni, al momento, sono ancora gravi.