Escursionista precipita da un sentiero sulla Grignetta per decine di metri: morto 64enne Un escursionista è stato trovato senza vita nella mattinata del 19 giugno nella zona del Caminetto Pagani sulla Grignetta (Lecco). Il 64enne sarebbe precipitato per alcune decine di metri da un sentiero.

A cura di Enrico Spaccini

Un 64enne è deceduto nella mattinata di oggi, giovedì 19 giugno, dopo essere precipitato per alcune decine di metri sulla Grignetta, una delle montagne della provincia di Lecco. Le forze dell'ordine sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente. La salma, intanto, è già stata recuperata, mentre le generalità non sono state ancora diffuse.

A dare l'allarme, intorno alle 9 del 19 giugno, è stato un gruppo di camminatori che stava transitando nella zona del Caminetto Pagani. Subito sono intervenuti sul posto, nel territorio comunale di Mandello del Lario, i tecnici del Soccorso Alpino e l'elisoccorso decollato da Como insieme a una equipe sanitaria. Una volta raggiunto, i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo, trovato nel canale sottostante la scaletta del Caminetto.

Le forze dell'ordine sono ancora al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente. Stando a una prima valutazione, è probabile che il 64enne sia precipitato mentre percorreva la via Direttissima, ovvero il sentiero panoramico della Grignetta che conduce dal rifugio Porta al rifugio Rosalba. Per cause ancora da accertare, l'escursionista avrebbe perso l'equilibrio in un tratto particolarmente impervio, finendo per cadere per alcune decine di metri.