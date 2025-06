video suggerito

Perde il controllo della mountain-bike e precipita per centinaia di metri in Val Camonica: morto 64enne Un 64enne è deceduto nella mattinata dell'1 giugno in Val Camonica (Brescia) dopo essere precipitato per centinaia di metri da un sentiero. L'escursionista avrebbe perso il controllo della mountain-bike durante un sentiero.

A cura di Enrico Spaccini

Immagine di repertorio

Un 64enne è deceduto nella mattinata di oggi, domenica 1 giugno, in seguito a un incidente durante un'escursione in Val Camonica. Stando a quanto appreso finora, l'uomo stava affrontando un sentiero in mountain-bike quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso l'equilibrio precipitando in un dirupo. Il 64enne, dopo una caduta di centinaia di metri, è sto ritrovato a ridosso della strada provinciale 88 che collega Capo di Ponte e Paspardo. Nonostante l'intervento dei soccorsi, per lui non c'è stato altro da fare che constatarne il decesso.

I carabinieri della Compagnia di Breno, intervenuti sul posto, sono ancora al lavoro per accertare la dinamica di quanto accaduto. Secondo le prime informazioni, il 64enne era uscito nella mattinata dell'1 giugno con la sua mountain-bike per fare un'escursione insieme a un amico.

Tuttavia, ad un certo punto mentre stava affrontando un sentiero avrebbe perso il controllo della bicicletta, finendo per precipitare per un dirupo per centinaia di metri. Il 64enne, residente a Capo di Ponte, è stato trovato a ridosso della provinciale 88 nei pressi di Paspardo. I sanitari sono arrivati sul luogo dell'incidente con la massima urgenza anche con l'elicottero che era stato fatto decollare da Brescia, ma i medici hanno dovuto constatare il decesso del 64enne prima ancora del trasporto in ospedale. Le ferite riportate nella caduta sarebbero state troppo gravi.