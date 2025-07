Scivola in un bosco durante una passeggiata a Teglio e precipita per 50 metri: morto un uomo

Un 85enne è deceduto a Teglio (Sondrio) dopo essere precipitato per 50 metri. L’anziano stava facendo una passeggiata in una zona boschiva, quando è scivolato.

Un 85enne è morto nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 14 luglio, dopo essere precipitato per circa 50 metri in una zona boschiva nel territorio comunale di Teglio (in provincia di Sondrio). Stando alle prime informazioni, l'anziano sarebbe scivolato durante una passeggiata in un tratto particolarmente impervio. All'arrivo dei soccorsi, l'85enne era già deceduto a causa delle gravi lesioni riportate.

L'incidente è avvenuto intorno alle 16 del 14 luglio. Ricevuta la segnalazione, la centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato sul posto un'ambulanza infermieristica con la massima urgenza e ha fatto decollare l'elisoccorso. L'85enne sarebbe scivolato durante una passeggiata in un'area boschiva di Teglio, nei pressi di via Reghenzani, finendo per precipitare per circa 50 metri.

Quando i sanitari sono riusciti a raggiungere l'anziano, hanno potuto solo constatare il decesso e provvedere con le operazioni di recupero della salma. Sono intervenuti anche gli operatori del Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico del distaccamento di Sondrio e i vigili del fuoco di Sondrio. Gli accertamenti su quanto accaduto sono stati affidati ai carabinieri. Al momento non ci sarebbero dubbi sulla natura accidentale dell'episodio, avvenuto in una zona impervia del bosco.