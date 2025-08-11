Scivola da un sentiero e precipita per circa 40 metri: morto un escursionista

Un escursionista di 71 anni è morto dopo essere precipitato da un sentiero in provincia di Bergamo: ha fatto un volo di circa quaranta metri ed è morto sul colpo. Inutili i soccorsi.

Ancora un terribile incidente sulle montagne. Ancora un morto tra gli escursionisti. Dopo la tragedia di Fabio Pilenga, l'uomo che è morto dopo essere stato colpito da un masso ed è precipitato per metri davanti agli occhi di moglie e figlie; un altro escursionista è deceduto dopo essere precipitato dal sentiero.

In quest'ultimo caso, l'incidente è avvenuto nella zona della Corna Piana ad Ardesio, un comune della provincia di Bergamo. La vittima è un escursionista di 71 anni che è originario di Leffe, un comune della provincia di Bergamo. Stava camminando tranquillamente quando è precipitato per circa quaranta metri. Una caduta che è stata fatale. Non è chiaro se fosse in compagnia di qualcuno o se fosse solo. A ogni modo, sono stati chiamati i soccorsi. Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche i carabinieri, che hanno svolto i rilievi necessari a capire come sia avvenuto l'incidente.

La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 con ambulanze e automediche. Purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare. Il corpo del 71enne, di cui per il momento non si conosce l'identità, è stato recuperato ed è stato trasferito al cimitero di Oltre il Colle per restituirlo ai familiari. La restituzione della salma è stata disposta dalla Procura di Bergamo.

Anche quello di ieri è un ennesimo incidente in montagna. In questa stagione soprattutto aumentano purtroppo i casi simili. Per questo motivo i soccorritori chiedono massima attenzione e allerta durante le gite.