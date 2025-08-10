Colpito da un masso e precipita dal sentiero mentre fa un’escursione con moglie e figlie: è morto Fabio Pilenga

Si chiamava Fabio Pilenga, l’uomo che è stato colpito da un masso che si è staccato dalla montagna ed è precipitato morendo poi sul colpo. Stava facendo un’escursione con moglie e figlie.

Si chiamava Fabio Pilenga, l'uomo di 53 anni originario di Stezzano, comune della provincia di Bergamo, che è morto durante un'escursione sul sentiero che porta al rifugio Curò a Valbondione. Pilenga è stato colpito da un masso sulla testa ed è precipitato per diversi metri morendo poi sul colpo. Con lui c'era anche la sua famiglia.

L'incidente è avvenuto ieri, sabato 9 agosto. Attorno alle 17.20 è arrivata una chiamata al numero unico delle emergenze 112 che spiegava l'accaduto. L'uomo, infatti, si trovava con moglie e figlie quando, lungo un sentiero, è stato colpito da un masso che si è staccato improvvisamente dalla montagna. Lo ha colpito alla testa e lo ha fatto cadere. La moglie e le figlie sono rimaste illese mentre l'uomo è caduto per una ventina di metri lungo il versante della montagna. Hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i medici e i paramedici del 118. Un elicottero è decollato dall'ospedale Papa Giovanni XXIII. Per l'uomo però non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo. Le tre donne sono state soccorse dagli operatori perché erano in stato di choc.

Presenti anche il soccorso alpino e i carabinieri, che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire la dinamica. Trattandosi di incidente, la procuratrice Emma Vittorio della procura di Bergamo ha restituito la salma alla famiglia che potrà così svolgere i funerali e la sepoltura.