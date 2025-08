Precipita per 50 metri in un canalone nella Bergamasca: muore l’escursionista Carlo Ravasio

Un escursionista ha perso la vita precipitando per 50 metri in un canalone a Valbondione, in provincia di Bergamo. La vittima è il 75enne Carlo Ravasio. Sul posto gli operatori sanitari del 118 e le forze dell’ordine.

Nel corso di questa mattina, mercoledì 5 agosto, un escursionista ha perso la vita precipitando per 50 metri in un canalone a Valbondione, in provincia di Bergamo. La vittima è il 75enne Carlo Ravasio. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine.

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) della Lombardia, l'incidente si sarebbe verificato intorno alle ore 11:00 di questa mattina. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dell'accaduto alle ore 10:50 a bordo di un elisoccorso in codice rosso. Insieme a loro, sarebbero state allertate anche le forze dell'ordine di Clusone.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, l'escursionista di 75 anni, di nome Carlo Ravasio e originario di Olginate, in provincia di Lecco, avrebbe perso la vita nei pressi di Valbondione (Bergamo), a causa di una caduta avvenuta nella zona del valico della Bocchetto. Al momento dell'incidente, l'escursionista si trovava insieme a un gruppo di amici quando – per cause ancora in via di accertamento – è precipitato in un canalone per una cinquantina di metri. Una volta giunti sul posto, gli operatori sanitari del 118 non avrebbero potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo, morto sul colpo in seguito all'impatto con il terreno.

Al momento, le forze dell'ordine che sono intervenute sono al lavoro per eseguire tutti gli accertamenti necessari a ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare tutte le responsabilità del caso.