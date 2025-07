Alpinista precipita durante una scalata in Valmasino: soccorso in parete e trasportato in ospedale

Un alpinista di 48 anni è precipitato durante la scalata che stava effettuando sullo Spigolo Gervasutti, a quota 2600 metri, in Valmasino (Sondrio). Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 insieme ai carabinieri e il soccorso alpino che è riuscito a recuperare l’uomo e trasportarlo in ospedale.

Nel corso della giornata di oggi, venerdì 18 luglio, un alpinista di 48 anni è precipitato durante la scalata che stava effettuando sullo Spigolo Gervasutti, a quota 2600 metri, sopra il Rifugio Allievi, in Valmasino. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 insieme ai carabinieri e il soccorso alpino.

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) della Lombardia, la caduta si sarebbe verificata intorno alle ore 10:00 di questa mattina. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dell'accaduto alle ore 10:05 a bordo di un elisoccorso in codice rosso. Insieme a loro, sarebbero stati allertati anche i carabinieri di Sondrio e il soccorso alpino della Stazione di Valmasino, VII Delegazione Valtellina – Valchiavenna.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, il 48enne sarebbe precipitato durante la scalata che stava facendo insieme a un amico. Una volta giunti sul posto, i soccorritori sarebbero riusciti a raggiungere l'uomo sulla parete, stabilizzarlo e quindi a recuperarlo con il verricello dell'elisoccorso in un paio d'ore e trasportarlo in codice giallo all'ospedale più vicino di Gravedona. Secondo quanto riferito, le sue condizioni sarebbero serie, ma non sembrerebbe essere in pericolo di vita. Nel corso delle operazioni di salvataggio è stato tratto in salvo anche un altro alpinista che, al momento dei fatti, si trovava insieme al 48enne.