milano
video suggerito
video suggerito

Precipita da un sentiero in Valmalenco: morto un escursionista di 50 anni

Nel pomeriggio di ferragosto un escursionista ha perso la vita precipitando da un sentiero tra le montagne della Valmalenco, in territorio comunale di Lanzada (Sondrio). A lanciare l’allarme è stato l’amico che era con lui.
Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora
A cura di Giulia Ghirardi
84 CONDIVISIONI
Immagine

Nel corso del pomeriggio di ieri, venerdì 15 agosto, un escursionista ha perso la vita precipitando da un sentiero situato tra le montagne della Valmalenco, in territorio comunale di Lanzada, in provincia di Sondrio. A lanciare l'allarme è stato l'amico che era con lui.

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) della Lombardia, la caduta si sarebbe verificata intorno alle ore 18:00 di ieri pomeriggio. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dell'accaduto alle ore 17:39 a bordo di un elisoccorso in codice rosso. Insieme a loro, sarebbe stato allertato anche il soccorso alpino del Cnsas assieme ai militari del Soccorso alpino della Guardia di finanza.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, si sarebbero verificati nei pressi del rifugio Carate Brianza, vicino a Lanzada quando un uomo ha lanciato l'allarme spiegando che il suo compagno di escursione di 50 anni era caduto da un sentiero. Una volta giunti sul posto, gli operatori sanitari del 118 hanno provato a rianimare l'uomo per il quale, però, non c'era più nulla che si potesse fare e, alla fine, i soccorritori sono stati costretti a dichiararne il decesso a causa delle gravi ferite riportate.

Leggi anche
Scivola da un sentiero e precipita per circa 40 metri: morto un escursionista

Sul posto anche le forze dell'ordine che sono al lavoro per eseguire tutti gli accertamenti necessari a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e accertare tutte le responsabilità del caso.

Attualità
Cronaca
Lombardia
84 CONDIVISIONI
Immagine
Chi era Vincenzo Ferrigno, accoltellato e soffocato a morte dalla compagna al Corvetto
La compagna sul movente: "Convivenza difficile e una generale situazione di degrado"
Uccide il compagno malato, chiama la polizia e confessa: arrestata 64enne
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
milano
api url views