Precipita da un sentiero in Valmalenco: morto un escursionista di 50 anni

Nel corso del pomeriggio di ieri, venerdì 15 agosto, un escursionista ha perso la vita precipitando da un sentiero situato tra le montagne della Valmalenco, in territorio comunale di Lanzada, in provincia di Sondrio. A lanciare l'allarme è stato l'amico che era con lui.

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) della Lombardia, la caduta si sarebbe verificata intorno alle ore 18:00 di ieri pomeriggio. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dell'accaduto alle ore 17:39 a bordo di un elisoccorso in codice rosso. Insieme a loro, sarebbe stato allertato anche il soccorso alpino del Cnsas assieme ai militari del Soccorso alpino della Guardia di finanza.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, si sarebbero verificati nei pressi del rifugio Carate Brianza, vicino a Lanzada quando un uomo ha lanciato l'allarme spiegando che il suo compagno di escursione di 50 anni era caduto da un sentiero. Una volta giunti sul posto, gli operatori sanitari del 118 hanno provato a rianimare l'uomo per il quale, però, non c'era più nulla che si potesse fare e, alla fine, i soccorritori sono stati costretti a dichiararne il decesso a causa delle gravi ferite riportate.

Sul posto anche le forze dell'ordine che sono al lavoro per eseguire tutti gli accertamenti necessari a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e accertare tutte le responsabilità del caso.