Precipita da un sentiero in Valtellina e finisce sulla strada sottostante: morta un'escursionista Una 74enne è morta in Valtellina, sui monti sopra Gerola Alta (Sondrio), dopo essere precipitata da un sentiero. La caduta dell'escursionista è terminata sulla strada sottostante. I sanitari hanno dovuto constatare il decesso sul posto.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Una 74enne è deceduta nel pomeriggio di oggi, sabato 21 giugno, mentre faceva un'escursione sui monti sopra Gerola Alta (in provincia di Sondrio), in Valtellina. La donna sarebbe scivolata, per cause ancora da chiarire, lungo un pendio finendo sulla strada sottostante. All'arrivo dei soccorsi le sue condizioni erano disperate e il personale sanitario ha dovuto constatare il decesso sul posto.

L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio del 21 giugno, con la richiesta di aiuto arrivata intorno alle 14:45. La Sala Operativa Regionale Emergenza Urgenza (Soreu) delle Alpi ha inviato sul posto un mezzo con personale medico, un’ambulanza e l’elisoccorso decollato da Sondrio. Per i soccorritori è stato particolarmente complesso raggiungere il luogo dell'incidente, soprattutto a causa della conformazione del terreno. Quando la 74enne è stata localizzata, le sue condizioni erano disperate. Una volta raggiunta, i sanitari hanno provato a rianimarla, ma senza successo. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Sondrio, che ora si dovranno occupare della ricostruzione e l'accertamento della dinamica di quanto accaduto.

Stando a quanto emerso finora, la 74enne sarebbe precipitata da una zona particolarmente impervia sopra Gerola Alta, in Valtellina. La donna stava affrontando un'escursione quando, per cause ancora in corso di verifica, è scivolata lungo il versante della montagna. Non è escluso che possa aver perso l'equilibrio a causa di un malore. La caduta si è arrestata sulla strada sottostante e le lesioni riportate nell'impatto si sono rivelate fatali.