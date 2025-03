video suggerito

Scomparso uomo da Brescia, ricerche in corso vicino al fiume Mella: “Non torna a casa da giorni” Un uomo di cinquant’anni è scomparso da Brescia. A lanciare l’allarme è stata l’ex moglie. Da due giorni, i soccorsi lo stanno cercando. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Ilaria Quattrone

24 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto di repertorio

Nella giornata di oggi, venerdì 21 marzo, sono riprese le ricerche dell'uomo di cinquant'anni che è scomparso da diversi giorni da Brescia. A lanciare l'allarme è stata l'ex moglie che, preoccupata per non averlo sentito, nella giornata di giovedì 20 marzo ha presentato denuncia di scomparsa. Le ricerche sono svolte dai vigili del fuoco e dalla protezione civile.

Attualmente le ricerche si stanno svolgendo vicino al fiume Mella e in particolare nella zona di Ponte Crotte che si trova nel quartiere Abba. Non sono state diffuse generalità della persona scomparsa. Le forze dell'ordine hanno attivato i droni che hanno sorvolato l'area, hanno inoltre effettuato riprese e scattato fotografie.

Per il momento però non sono stati trovati elementi utili. Ieri, per esempio, le ricerche sono state sospese con il calare della sera proprio perché non erano state trovate tracce o oggetti che potessero ricondurre all'uomo. Questa mattina, all'alba, le ricerche sono riprese. La preoccupazione è ovviamente altissima. Nelle prossime ore si potranno avere maggiori informazioni sul caso.