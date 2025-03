Corpo senza vita di un uomo trovato nel fiume Mella, nel Bresciano: si indaga sulla sua identità

video suggerito

Foto di repertorio

Oggi pomeriggio il corpo senza vita di un uomo è stato recuperato dalle acque del fiume Mella, in provincia di Brescia. Non si sa ancora se si tratti del 50enne che i vigili del fuoco e la protezione civile stanno cercando da ieri, dopo che la ex moglie ha denunciato la sua scomparsa.

Il ritrovamento del cadavere è avvenuto oggi, venerdì 21 marzo, attorno alle 16:20 del pomeriggio. Dopo la segnalazione di un corpo ritrovato nell'acqua, sul posto sono intervenuti, come da prassi, i soccorsi del 118, mobilitati dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia. Arrivati in via Beniamino Simoni con un'auto medica, gli operatori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della vittima.

Presenti anche i Vigili del fuoco e la Polizia di Stato di Brescia. Secondo quanto riportato da Areu, il corpo trovato apparterrebbe a un uomo di 60 anni. Non si sa, quindi, se il cadavere possa avere qualcosa a che fare con l'uomo che risultava scomparso ormai da qualche giorno e che la protezione civile stava cercando proprio nel fiume Mella. Quest'ultimo, infatti, risultava avere 50 anni e non 60.

Le ricerche si erano attivate ieri dopo che la ex moglie, preoccupata dal fatto di non riuscire a mettersi in contatto con lui, ha presentato una denuncia di scomparsa. I vigili del fuoco avevano quindi iniziato a scandagliare il fiume Mella, nella zona di ponte Crotte, nel quartiere Abba.