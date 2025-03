video suggerito

Corpo di una donna trovato senza vita nel lago di Garda: sono in corso accertamenti Questa mattina il corpo senza vita di una donna è stato trovato davanti a una spiaggia del lago di Garda, a Toscolano Maderno, in provincia di Brescia. Il cadavere sarebbe di una 60enne non identificata. Ulteriori accertamenti potranno fare luce sulle cause del decesso.

Lago di Garda (immagine di repertorio)

Questa mattina il corpo senza vita di una donna di circa 60anni è stato trovato nelle acque del lago di Garda, davanti alla spiaggia di Toscolano Maderno, in provincia di Brescia. La persona non è ancora stata identificata e non sono ancora note le cause del decesso. Al momento però nessuna ipotesi è esclusa.

Il ritrovamento è avvenuto nella mattina di oggi, mercoledì 19 marzo, attorno alle 11:00 quando qualcuno ha segnalato la presenza di una persona incosciente in acqua, a circa dieci metri dalla riva di Toscolano Maderno. Sul posto sono subito arrivati gli operatori del 118, mobilitati dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia. I medici e paramedici, accorsi con un'auto e un'ambulanza, hanno tentato sulla donna le manovre di rianimazione, ma non c'è stato nulla da fare e non hanno potuto far altro che certificarne il decesso.

Non sono state ancora rese note le generalità della donna che, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Ansa, sarebbe una 60enne. Restano ignote anche le cause del decesso: non si sa se la donna sia morta per annegamento o per altri motivi. Ulteriori accertamenti potranno fare luce su questo aspetto e sull'identità della vittima. Al momento, però, non si esclude nessuna ipotesi. Sul posto del ritrovamento sono accorsi anche i Vigili del Fuoco di Brescia, la Guardia Costiera del lago di Garda e i Carabinieri di Brescia, che stanno effettuando tutti i rilievi necessari a chiarire cosa sia accaduto.