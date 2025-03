video suggerito

Trovato il corpo di una persona nel fiume Adda: i vigili del fuoco sono al lavoro per recuperarlo I vigili del fuoco stanno recuperando il corpo di una persona trovato nel fiume Adda, nei pressi del comune di Zelo Buon Persico (Lodi). Sono presenti anche gli operatori del nucleo sommozzatori del Piemonte. Per il momento non si sa se si tratti del cadavere di un uomo o di una donna né la sua identità.

Immagine di repertorio

Squadre del Comando dei Vigili del fuoco di Lodi sono al lavoro sul fiume Adda per recuperare il corpo di una persona. Per la precisione, le operazioni si stanno concentrando nei pressi della strada statale 415, nella zona del Comune di Zelo Buon Persico, in provincia di Lodi. Sul posto sono accorsi anche gli operatori del Nucleo Sommozzatori del Piemonte.

Le operazioni di recupero della salma sono ancora in corso e per questo motivo, almeno per il momento, non è possibile sapere se si tratti del corpo di un uomo o di una donna né tantomeno la sua identità. Sembra che possa essere rimasto nell'acqua diverso tempo. Non è chiaro nemmeno da chi sia stato trovato e il cadavere. Stando ad alcune testimonianze, il corpo potrebbe essere stato segnalato da alcuni pescatori dopo mezzogiorno.

Sul posto, come da prassi, sono arrivati anche gli operatori del 118 con un'ambulanza e un'auto medica. Con loro anche i Carabinieri delle compagnie di Lodi e Crema.