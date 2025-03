video suggerito

Trovato il corpo di un uomo in un torrente in provincia di Varese: si indaga su chi sia e sulle cause della morte Questa mattina il corpo di un uomo è stato trovato in un torrente in fondo a una gola a Rancio Valcuvia, in provincia di Varese. Sul posto i vigili del fuoco e il soccorso alpino per il recupero, mentre i carabinieri effettueranno i rilievi necessari a stabilire l'identità della vittima e le cause della morte.

Questa mattina il corpo di un uomo è stato trovato in un torrente in fondo a una gola a Rancio Valcuvia, in provincia di Varese. L'allarme, scattato poco dopo le 10:00, ha fatto mobilitare carabinieri e vigili del fuoco per recuperare il cadavere. Serviranno ulteriori accertamenti per stabilire l'identità della vittima e la possibile causa della morte.

La segnalazione del corpo, fatta da alcuni passanti, è arrivata nella mattina di oggi, venerdì 7 marzo. Il cadavere si trovava in un luogo impervio, in fondo a una gola nella quale scorre un torrente nei pressi della strada provinciale 62. L'area stretta e difficile da raggiungere ha complicato il recupero della salma, sul quale stanno lavorando gli specialisti del nucleo Speleo Alpino Fluviale (Saf) dei Vigili del Fuoco, i tecnici del Soccorso Alpino e gli operatori del 118, arrivato con un'ambulanza e un'auto medica. Sul posto sono accorsi anche i Carabinieri della compagnia di Luino, in provincia di Varese, i militari del reparto operativo del comando provinciale dell'Arma e la squadra rilievi.

Una volta recuperato il corpo, i militari presenti in loco effettueranno tutti gli accertamenti necessari per stabilire la causa del decesso, l'identità dell'uomo e per quale motivo il suo corpo si trovasse lì. Al momento non si esclude nessuna ipotesi.