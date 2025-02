video suggerito

Perde il controllo della moto e precipita per 8 metri da un ponte nel Varesotto: morto 57enne Un motociclista di 57 anni è stato ritrovato senza vita in un torrente a Montegrino Valtravaglia (Varese). L'uomo avrebbe perso il controllo del mezzo e sarebbe precipitato per 8 metri da un ponte. Indagano i carabinieri.

A cura di Enrico Spaccini

Le operazioni dei vigili del fuoco a Montegrino Valtravaglia

Un 57enne è stato ritrovato senza vita nella mattinata di oggi, venerdì 14 febbraio, a Montegrino Valtravaglia (in provincia di Varese) nei pressi di un corso d'acqua. Stando a una prima ricostruzione fatta dai carabinieri della Compagnia di Luino, considerando la presenza di una motocicletta, l'uomo sarebbe rimasto vittima di un incidente stradale. L'ipotesi è che, per ragioni ancora al vaglio degli investigatori, il 57enne abbia perso il controllo del mezzo finendo in un torrente in fondo a una scarpata. Al momento, non sono stati trovati elementi che possano far pensare al coinvolgimento di terzi nell'incidente.

A dare l'allarme, poco dopo le 7 del 14 febbraio, è stato un automobilista di passaggio lungo via Fabiasco nella frazione Bosco di Montegrino Valtravaglia, il quale avrebbe detto di aver notato la presenza di un corpo in un torrente a ridosso di un ponte. Sul posto, insieme ai carabinieri di Luino, sono arrivati i sanitari dell'Sos di Cunardo con ambulanza e automedica e i vigili del fuoco del distaccamento di Luino e i Saf (Speleo alpino fluviale) partiti da Varese. Per recuperare il corpo, però, è stato necessario allertare anche il Soccorso alpino e speleologico della XIX delegazione lariana, Stazione di Varese.

Stando a una prima ricostruzione, il 57enne avrebbe perso il controllo della moto su cui stava viaggiando finendo con il precipitare per almeno 8 metri dal ponte. Il mezzo è stato ritrovato poco lontano dal corpo del motociclista, già deceduto all'arrivo dei sanitari. I carabinieri stanno indagando per capire le cause dell'incidente e per individuare l'eventuale coinvolgimento di altre persone.