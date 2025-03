video suggerito

Scavalca la recinzione di un edificio e scivola in un pozzo profondo oltre 5 metri: 59enne morto sul colpo Oggi, martedì 4 marzo, un uomo di 59 anni ha perso la vita cadendo in un pozzo profondo oltre cinque metri in provincia di Brescia. In seguito alla caduta, l'uomo sarebbe morto sul colpo.

A cura di Giulia Ghirardi

Questa mattina, martedì 4 marzo, un uomo di 59 anni ha perso la vita cadendo in un pozzo profondo oltre cinque metri situato nel comune di Nave, in provincia di Brescia. In seguito alla caduta, l'uomo sarebbe morto sul colpo.

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu), l'incidente si sarebbe verificato intorno alle ore 11:00 di questa mattina. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dello stabilimento alle ore 11:32 a bordo di un'ambulanza e di un'automedica. Insieme a loro, sarebbero stati allertati anche il comando dell compagnia dei carabinieri Gardone Val Trompia e i vigili del fuoco di Brescia.

Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo di 59 anni sarebbe precipitato in un pozzo e, successivamente, avrebbe perso la vita proprio a causa della caduta. Rimangono ancora da ricostruire le motivazioni che avrebbero spinto la vittima a scavalcare la recinzione della struttura scivolando poi nel pozzo profondo oltre cinque metri e trovando la morte dentro uno scolmatore di un corso d'acqua. Una volta giunti sul posto, gli operatori sanitari del 118, non avrebbero quindi potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo la cui identità rimane ancora sconosciuta.

Al momento, le forze dell'ordine giunte sul luogo del decesso sono al lavoro per effettuare i necessari accertamenti per ricostruire le cause e l'esatta dinamica dell'accaduto.