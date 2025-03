video suggerito

Finisce con l’auto in una scarpata, uomo trovato morto nell’abitacolo: sono in corso approfondimenti Il corpo di un 34enne senza vita è stato trovato all’interno di un’auto finita fuori strada, in una scarpata nei pressi di Borno (Brescia). Le forze dell’ordine non escludono che l’incidente possa essere avvenuto ieri. Ancora ignote le possibili cause. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Un uomo di 34 anni è stato trovato morto all'interno della sua auto dopo essere precipitato giù da una scarpata a Borno, in provincia di Brescia. Non è ancora chiaro quando sia accaduto l'incidente e le forze dell'ordine non escludono che possa essere successo anche nella giornata di ieri, giovedì 20 marzo.

Il ritrovamento del corpo dentro all'automobile è avvenuto oggi, venerdì 21 marzo, attorno alle 17:30. La carcassa dell'auto era in fondo a una scarpata a Borno, vicino alla strada provinciale 5 che collega la frazione di Palline e Dosso, frazione di Azzone, in provincia di Bergamo. L'auto è precipitata per una decina di metri, ma non è ancora chiaro che cosa possa essere successo, in particolare se sia uscita di strada in autonomia, magari a causa di una distrazione o di un malore del conducente, oppure se sia caduta a seguito di un incidente con altri mezzi.

Sul posto sono intervenuti, come da prassi, i soccorsi del 118, mobilitati dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia. Gli operatori, arrivati con un'ambulanza, un'auto medica e una squadra del soccorso alpino, non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 34enne.

Sul luogo dell'accaduto sono intervenuti anche vigili del fuoco di Brescia e i Carabinieri di Borno, che hanno effettuato i primi rilievi che potrebbero aiutare a fare più luce sull'accaduto. I militari non escludono che l'incidente possa essere avvenuto anche ieri, e che nessuno si sia accorto dell'auto fino a oggi.