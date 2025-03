video suggerito

Chi era Manuel Magnolia, il 34enne morto dopo essere precipitato giù da una scarpata a Borno a bordo della sua auto Identificato il 34enne che ieri, venerdì 21 marzo, è stato trovato senza vita dopo essere precipitato giù da una scarpata a Borno, in provincia di Brescia, a bordo della sua auto. Si tratta di Manuel Magnolia.

A cura di Giulia Ghirardi

Foto: Carabinieri Forestali

Si chiamava Manuel Magnolia, il 34enne che è stato trovato morto all'interno della sua auto dopo essere precipitato giù da una scarpata a Borno, in provincia di Brescia.

Era mercoledì 12 marzo quando le telecamere del traffico stradale hanno inquadrato per l'ultima volta il passaggio della Fiat Panda di Manuel Magnolia lungo la strada che mette in comunicazione la Valcamonica e la Val di Scalve. Da allora, è trascorsa più di una settimana prima che qualcuno si accorgesse della carcassa della macchina e del cadavere di un uomo, sul fondo di una scarpata. Il ritrovamento è avvenuto ieri, venerdì 21 marzo, attorno alle ore 17:30, prima di allora nessuna denuncia di scomparsa.

L'allarme è stato lanciato dal proprietario del terreno che si sarebbe accorto della presenza di qualcosa di indefinito nella boscaglia. Incuriosito, avrebbe quindi raccontato di essersi avvicinato e di aver quindi rinvenuto pezzi di carrozzeria e poi, una quarantina di metri più in basso, il corpo senza vita di un uomo.

Secondo le prime ricostruzioni, infatti, sembra che l'auto sia precipitata giù dalla scarpata e che, durante il volo di diverse decine di metri, il 34enne sia stato sbalzato fuori dall'auto. Non è ancora chiaro, però, che cosa possa essere successo, in particolare se sia uscita di strada in autonomia, magari a causa di una distrazione o di un malore del conducente, oppure se sia caduta a seguito di un incidente con altri mezzi.

Sul posto sono intervenuti, i soccorsi del 118, mobilitati dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia. Gli operatori, arrivati a bordo di un'ambulanza e un'auto medica, non hanno, però, potuto far altro che constatare il decesso del 34enne. Qualche ora più tardi, è stato poi identificato il corpo: si tratta di Manuel Magnolia, nato e cresciuto a Nuoro, in Sardegna, ma residente da qualche tempo a Darfo Boario Terme.

Sulla dinamica dell'incidente stanno ora lavorando i Carabinieri di Borno che hanno già effettuato i primi rilievi necessari a far luce sull'accaduto e quindi ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.