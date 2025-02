video suggerito

Si cerca un uomo di 49 anni scomparso nel Pavese: trovati moto e cellulare in un bosco L'uomo, residente a Milano ma con una seconda casa a Sant'Eusebio di Fortunago (Pavia), aveva detto alla sorella di volersi trasferire e lasciare la metropoli.

Sono in corso da ieri sera le ricerche di un uomo, classe 1975, residente a Milano ma con una seconda casa nella frazione Sant'Eusebio di Fortunago (Pavia), dove aveva appena detto che si sarebbe voluto trasferire definitivamente lasciando la metropoli.

Le operazioni, attivate dopo la denuncia della sorella, si sono concentrate per questo nel comune di Fortunago dove, grazie all'elaborazione dei dati telefonici effettuata dall'ufficio IMSI Catcher della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Lombardia, è stato possibile individuare la posizione del cellulare del disperso. Così nella serata di ieri, grazie all’impiego dei droni e della squadra di Terra, equipaggiati con i sistemi IMSI Catcher, sono stati individuati sia il telefono che la moto del 49enne scomparso, su sui un testimone aveva detto di averlo visto nella giornata di sabato: si trovavano ai margini di un bosco, in una zona spopolata.

Sul posto è stata quindi allestita l'Unità di Comando Locale (U.C.L.), dove gli operatori T.A.S. (Topografia Applicata al Soccorso) stanno elaborando la cartografia dei luoghi per ottimizzare le operazioni di ricerca, tuttora in corso. Ad oggi sono impegnate infatti diverse unità dei Vigili del Fuoco, tra cui i S.A.P.R. (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) e i nuclei cinofili, in coordinamento con le squadre permanenti e volontarie.