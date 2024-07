video suggerito

Cosa sta succedendo dentro gli uffici delle società di Chiara Ferragni a Milano Da giorni si inseguono le indiscrezioni che vogliono gli uffici milanesi di Chiara Ferragni in via di smantellamento dopo lo scandalo beneficenza. “Normali decisioni e operatività aziendali, nessuna crisi”, fanno sapere dal team dell’influencer. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Da giorni si inseguono le voci che parlano di dipendenti licenziati o allontanati, stanze svuotate, scatoloni da trasloco. Tira davvero aria di crisi dentro gli uffici milanesi delle società di Chiara Ferragni che, secondo alcune indiscrezioni, sarebbero in via di smantellamento dopo lo scandalo beneficenza che ha travolto l'influencer e il conseguente crollo delle vendite di prodotti griffati Ferragni?

La replica del team di Chiara Ferragni

Tutte falsità, per il team che fa capo alla fondatrice di TBS Crew e Fenice, recentemente finite sotto l'occhio dell'Antitrust, della Guardia di Finanza e della Procura di Milano. Nessun ridimensionamento, nessuna parabola discendente ma "normali decisioni e operatività aziendali"."

La società smentisce le false notizie e speculazioni che stanno circolando, e invita a verificare accuratamente fatti e fonti prima di ogni divulgazione", hanno fatto sapere infatti dall'ufficio stampa delle società di Ferragni, situate in via Turati a Milano. Mentre, secondo fonti ufficiali, solo un dipendente sarebbe stato mandato via "per ragioni interne" e altri due avrebbero rassegnato volontariamente le dimissioni. Per quanto riguarda il resto, Fenice starebbe invece soltanto subaffittando degli spazi. "Decisione già presa da tempo".

Il post delle polemiche

Il caso è scoppiato dopo l'ultimo post pubblicato su Instagram dal giornalista Gabriele Parpiglia. "Crolla il mondo intorno e dentro Chiara Ferragni brand", ha scritto tre giorni fa ai suoi oltre 700mila follower. "Arrivano i primi licenziamenti e gli uffici svuotati dove lavorano o meglio lavoravano i dipendenti legati alle società della Ferragni… dove oggi non c’è più Fabio Maria Damato ma la madre Marina Di Guardo", recita il post di Parpiglia.

"Quello che vedete nella foto è una stanza di uno degli uffici che stanno chiudendo di Chiara Ferragni Collection ovvero dove c’è chi lavora per le attività legate allo sviluppo del prodotto legate alle società (i licenziamenti passano anche da Tbs e non solo, ndr)", sempre le sue parole. "Alcune stanze sono state date in affitto, altre chiuse. E arrivano i primi licenziamenti “eccellenti” come l’allontanamento della direttrice della comunicazione".