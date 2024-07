video suggerito

Ragazzo di 18 anni ubriaco si arrampica di notte su una gru di 25 metri: un carabiniere lo raggiunge e lo salva Un 18enne ubriaco si è arrampicato su una gru a Castronno (Varese) nella notte tra sabato e domenica 14 luglio. Un carabiniere lo ha raggiunto prima dell'arrivo dei vigili del fuoco e lo ha bloccato.

A cura di Enrico Spaccini

Un 18enne si è arrampicato nel cuore della notte tra sabato 13 e domenica 14 luglio in cima alla gru di un cantiere di Castronno, comune a pochi chilometri da Varese. Il ragazzo è stato salvato da un carabiniere che, prima dell'arrivo dei vigili del fuoco, è riuscito a raggiungerlo e a bloccarlo. Il giovane è stato poi affidato alle cure dei sanitari.

L'allarme è stato lanciato intorno alle 3:30 e segnalava la presenza di un ragazzo che, arrampicandosi, aveva raggiunto la cima di una gru di un cantiere edile a Castronno poco lontano dalla strada provinciale 341 che collega Gallarate a Varese. Arrivato in via Roma, un carabiniere ha deciso di intervenire subito, prima ancora dell'arrivo dei mezzi dei vigili del fuoco.

Il militare, dunque, si è arrampicato sulla gru ed è riuscito a raggiungere il ragazzo a 25 metri d'altezza che era in evidente stato di alterazione da alcol. Il carabiniere, per scongiurare possibili incidenti, lo ha ammanettato in attesa dell'arrivo dei pompieri. Con l'autogru, il ragazzo e il carabiniere sono stati recuperati e riportati a terra. Sull'asfalto, alla base della gru, i vigili del fuoco avevano piazzato un "cuscino da salto" che avrebbe attutito un'eventuale caduta, fornito dal Comando provinciale di Varese.

Il ragazzo, alla fine, ne è uscito praticamente illeso. I sanitari che sono arrivati sul posto lo hanno preso in carico, verificandone lo stato di salute e accertandone lo stato di ebbrezza. Al momento, non risulterebbero denunce a carico del 18enne, anche se le autorità competenti dovranno valutare il caso nelle prossime ore. Illeso anche il carabiniere che si è arrampicato per primo sulla gru per raggiungere il ragazzo.