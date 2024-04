video suggerito

Scomparso Gianfranco Bonzi: cosa gli scriveva su Facebook la donna che si fingeva la cantante "Dua Lipa" Gianfranco Bonzi, il portiere 59enne scomparso da Milano dal 23 marzo, era molto probabilmente vittima di una truffa romantica sui social: una persona lo ha contattato spacciandosi per la pop star internazionale "Dua Lipa" e si è fatta inviare 5mila euro.

A cura di Giorgia Venturini

Pensava di messaggiare con la pop star internazionale "Dua Lipa" Gianfranco Bonzi, il portiere 59enne scomparso da Milano dal 23 marzo. Su questo si stanno concentrando le indagini delle forze dell'ordine che stanno cercando l'uomo: la pista investigativa si basa sulla truffa romantica avvenuta sui social. Una persona, usando un profilo falso, si è spacciata per la cantante e continuava a chiedere soldi al portiere che le aveva già inviato 5mila euro. Molto probabilmente quando l'uomo ha scoperto la truffa è scomparso.

I messaggi del falso profilo di Dua Lipa inviati all'uomo ora scomparso

Nei messaggi si leggono frasi d'amore. Bonzi, quando il contatto le scrive con un altro nome e profilo, ribadisce di essere fidanzato con Dua. In questa occasione la persona che lo sta truffando risponde: "Ho avuto un problema con il telefono che non funziona più, quindi ho aperto un altro Facebook con il computer per scriverti. Ci possiamo parlare qui ti ho scritto su messenger amore, ti amo".

L'uomo però è diffidente, dice di essere già impegnato e di non conoscerla. Allora lei le invia una foto come prova: si vede un'immagine della cantante che manda un bacio alla camera e sotto la scritta "Franco per te", seguita dall'emoticon del cuore. Cosa sia successo è ancora tutto da capire nel dettaglio, il sospetto che la scomparsa dell'uomo c'entri con questi messaggi e questa falsa relazione online è altissimo.

Nella scorsa puntata di Chi l'ha visto, sono stati pubblicati i messaggi che i due si scambiavano. Per capirne di più sulla faccenda, una giornalista del programma tv ha scritto al profilo della donna. Questa risponde di non aver visto l'uomo ma che, con un pagamento di 50 euro, sarebbe partita per Cagliari per andare a cercarlo. Ora gli investigatori si stanno chiedendo perché proprio Cagliari.

Successivamente, dal momento in cui il pagamento non stava arrivando, la falsa Dua Lipa ha poi scritto: "Non parlarmi più di Franco allora, ciao". Il fratello dello scomparso ha lanciato un appello alla donna: "Speriamo tu ci possa dire qualcosa, noi non abbiamo problemi, l'importante è che ci dia qualche informazione".

La risposta del falso profilo alla giornalista di Chi l'ha visto?