video suggerito

Scomparsa una donna di 41 anni, ritrovati cellulari e borsa: erano abbandonati in un campo Hanane Fakir è scomparsa dal 19 giugno dalla sua abitazione di Marzano, in provincia di Pavia. Le ricerche sono iniziate ieri, giovedì 27 giugno, e hanno portato al ritrovamento dei cellulari della donna e della sua borsa. Di lei, però, nessuna traccia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Matilde Peretto

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La donna scomparsa, Hanane Fakir (foto presa da Facebook)

Una donna di 41 anni è scomparsa dalla sua abitazione a Marzano, in provincia di Pavia. Si tratta di Hanane Fakir, di origine marocchina, che vive nel comune pavese insieme al marito e due figlie. Di lei non si hanno notizie da giorni, ovvero da quando, il 19 giugno scorso, la donna non ha fatto rientro in casa. Le ricerche sono iniziate nella giornata di ieri, giovedì 27 giugno, e hanno portato al ritrovamento della borsa e di due dei tre cellulari appartenenti alla donna. Erano abbandonati in un campo, nello stesso luogo in cui era stato recuperato, lo scorso venerdì, anche il terzo telefono della donna. Proprio da quel punto sono partite le ricerche, ma di Hanane Fakir nessuna traccia.

Chi è la donna scomparsa da Marzano

Hanane Fakir, originaria del Marocco, abita da diversi anni nel paese di Marzano. Si era sposata con un uomo italiano e, insieme, avevano avuto due figlie, una di tredici e l'altra di nove anni. Il marito è titolare di un'azienda di pulizie e sembra che lei lo aiutasse nel lavoro. La mattina de 19 giugno scorso, stando alle prime ricostruzioni, la donna sarebbe uscita di casa per non tornare più. Ad avvisare i carabinieri è stato il marito.

Si pensava a un allontanamento volontario, per questo le ricerche non sono partite subito. Non c'era, poi, un punto da cui partire. Fino a quando, venerdì scorso, un signore aveva trovato un cellulare nella zona di campagna della frazione di Castel Lambro. Lo aveva portato nella tabaccheria di Marzano nel caso in cui qualcuno lo avesse perso. Nessuno lo aveva reclamato, fino a tre giorni fa, quando una parente di Hanane (saputo del ritrovamento) lo ha riconosciuto e sbloccato. Al suo interno sembra ci fosse un video che riprendeva i campi in cui era stato trovato.

Leggi anche Rubano la borsa a una donna e investono una bimba di 11 anni: arrestati due coniugi

L'inizio delle ricerche e i primi risultati

Le ricerche, autorizzate dalla Prefettura, sono iniziate giovedì mattina (9 giorni dopo la scomparsa della donna) e hanno coinvolto i vigili del fuoco e il loro elisoccorso. Si sono attivate nella zona in cui è stato trovato il primo cellulare, cioè la campagna tra i corsi d'acqua del Cavo Marocco e del Lambro, area abbastanza impervia. Poco lontano, sono stati recuperati anche gli altri due cellulari della donna e la sua borsa. La zona è stata battuta completamente, ma di Hanane Fakir nessuna traccia.

Non si conoscono le cause dell'allontanamento della 41enne. Una delle ipotesi è che sia caduta in uno dei due corsi d'acqua. Un'altra, invece, è che la donna abbia agito volontariamente e quindi abbia deciso di togliersi la vita. Le ricerche continueranno nei prossimi giorni.