Ivano Camarri, geometra scomparso da sei mesi in Valtellina: la Procura indaga per omicidio Ivano Camarri è sparito sei mesi fa dalla Valtellina: doveva andare a Milano per un appuntamento lavorativo, ma non si è mai presentato. La Procura di Sondrio adesso indaga per omicidio.

A cura di Ilaria Quattrone

Ivano Camarri (foto da Facebook)

Nessuno ha più notizie di Ivano Camarri da sei mesi: l'uomo, un settantenne, è scomparso in Valtellina a metà dicembre. Da allora non è stato più ritrovato. Residente a Mantello (Sondrio), dove ha ricoperto l'incarico di vicesindaco e con uno studio professionale a Dubino, si è allontanato con la sua automobile il 14 dicembre 2023. Aveva detto ai suoi familiari che sarebbe dovuto andare a Milano per un appuntamento di lavoro.

Nelle ultime ore è emersa una notizia importante: la Procura di Sondrio sta infatti indagando per omicidio. A darne notizia è il quotidiano La Provincia di Sondrio. Il 14 dicembre Camarri era atteso nell'ufficio di un collega dove doveva incontrare alcuni clienti per valutare una compravendita immobiliare. Non si è mai presentato. Il collega avrebbe quindi telefonato alla famiglia del professionista per sapere se fosse successo qualcosa. I parenti, spaventati, hanno subito presentato denuncia di scomparsa ai carabinieri di Traona.

I militari hanno avviato le ricerche anche se, in un primo momento, si ipotizzava un allontanamento volontario. Da allora però non è mai stata trovata l'automobile – un'Audi – con la quale il geometra si è allontanato né il suo cellulare, che sarebbe spento dal giorno prima della misteriosa sparizione. Non avrebbe mai prelevato dal suo bancomat. Le telecamere dei sistemi di videosorveglianza, posizionate in Bassa Valtellina e nell'Alto Lario, non avrebbero fornito nulla.

Nemmeno moglie e i figli, ascoltati subito dopo la denuncia di scomparsa, non avrebbero fornito spunti investigativi. Con l'apertura del fascicolo con l'ipotesi di omicidio sarà possibile avviare alcuni accertamenti tecnici che altrimenti non sarebbero possibile.