video suggerito

Trovato un cadavere in un prato di Bellano: si tratterebbe di un 50enne scomparso alcuni giorni fa Un 50enne era scomparso alcuni giorni fa dalla provincia di Lecco. L’uomo è stato ritrovato senza vita a Bellano in un campo di ulivi. Indagano i carabinieri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto di repertorio

Il cadavere di un uomo è stato trovato nel pomeriggio di oggi, venerdì 17 maggio, in un prato privato in località Bonzeno nel comune di Bellano in provincia di Lecco. Stando alle prime informazioni, si tratterebbe di un 50enne residente nel Lecchese scomparso alcuni giorni fa e di cui i familiari avevano denunciato l'allontanamento.

Il corpo è stato rinvenuto riverso su sé stesso, con un piede rotto. A scoprirlo sarebbe stata una donna nel suo campo di ulivi, nei pressi della strada provinciale che conduce in Valsassina Sul posto sono arrivati i carabinieri della Stazione di Bellano che hanno transennato la zona e che ora stanno indagando per capire cosa sia accaduto.

Non si esclude ancora nessuna ipotesi sulle cause che hanno portato il decesso dell'uomo. Sembra molto probabile che il corpo si trovasse lì da diverso tempo, forse sin dal giorno della scomparsa.