Trovato il cadavere di un uomo nel Milanese: indagini in corso Nel primo pomeriggio di oggi, martedì 4 giugno, è stato trovato il cadavere di un uomo nel Naviglio Martesana nel Milanese: i carabinieri stanno ricostruendo la dinamica.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, martedì 4 giugno 2024, è stato trovato un cadavere in provincia di Milano. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e gli operatori sanitari del 118. Si sta indagando infatti per cercare di risalire all'identità dell'uomo e alle cause del decesso.

L'allarme è stato lanciato alle 13.30 di oggi. Alcuni passanti che stavano attraversando il Naviglio Martesana a Cassano D'Adda (Milano) hanno notato il corpo e hanno subito chiamato il numero unico delle emergenze 112. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato i medici e i paramedici del 118.

Gli operatori sanitari sono arrivati con un'ambulanza della Croce Bianca di Melzo e con un'automedica. Per l'uomo però purtroppo non c'era nulla da fare. Si tratterebbe di una persona sulla quarantina. Oltre ai medici, sono intervenuti i carabinieri della compagnia Pioltello e i vigili del fuoco. I pompieri hanno dato una mano agli operatori sanitari per recuperare il corpo.

I militari, invece, hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. In particolare modo si cercherà di capire se si tratti di un gesto volontario, di un malore o di un'aggressione. Al momento però, secondo gli elementi raccolti fino a questo momento, gli investigatori sono più propensi verso la prima ipotesi. Nelle prossime ore si potrà avere un quadro più preciso.