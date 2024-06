Trovato il cadavere di un uomo in una risaia nel Milanese: i carabinieri indagano per risalire alla sua identità

video suggerito

Enrico Spaccini

Il cadavere di un uomo è stato trovato nella serata di ieri, lunedì 10 giugno, a Zibido San Giacomo, nella Città Metropolitana di Milano. Stando a quanto appreso finora, il corpo si trovava in mezzo a una risaia. Non è stato ancora possibile risalire all'identità del deceduto, dato che non aveva con sé alcun documento. Le indagini del caso sono state affidate ai carabinieri che stanno conducendo accertamenti.

Quello che si dovrà capire innanzitutto è chi sia quell'uomo che, da un primo esame, sembrerebbe avere all'incirca 35 anni. Dopodiché si procederà a individuare le possibili cause che hanno portato al decesso. Poco lontano dal punto in cui è stato rinvenuto il cadavere ci sarebbe un traliccio dell'alta tensione.

Articolo in aggiornamento