Recuperato il corpo di un uomo nelle acque del fiume Lambro nel Milanese: indagini in corso A Peschiera Borromeo (Milano) è stato rinvenuto il cadavere di un uomo: non è chiaro se sia morto per annegamento o altro. Le indagini sono ancora in corso.

A cura di Ilaria Quattrone

Nel pomeriggio di sabato 14 giugno è stato trovato il corpo di un uomo nelle acque del fiume Lambro a Peschiera Borromeo, un comune che si trova in provincia di Milano. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari, le forze dell'ordine e i vigili del fuoco.

La segnalazione è arrivata intorno alle 16.30: le chiuse del fiume hanno bloccato il passaggio del cadavere e, per questo motivo, è stato possibile avvistare il cadavere. Qualcuno, che quindi ha visto affiorare il corpo dell'uomo, ha subito chiamato i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 sul posto con ambulanze e automediche. Sono arrivati anche i vigili del fuoco che hanno recuperato la salma e l'hanno affidata ai medici.

Purtroppo non è stato possibile far altro che dichiararne il decesso. Il corpo è di un uomo, che avrebbe all'incirca quarant'anni. Non ci sarebbero altri dettagli disponibili. Sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di San Donato Milanese, che sono a lavoro per cercare di dare un nome alla vittima. I militari hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e soprattutto comprendere le cause della morte: se sia avvenuto per annegamento o per altro. Nelle prossime ore potrebbero esserci maggiori dettagli sull'accaduto.