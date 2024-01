Va in studio e non torna a casa: è scomparso da oltre un mese il geometra Ivano Camarri La famiglia di Ivano Camarri non ha più sue notizie dal 12 dicembre 2023. Il geometra era atteso in un cantiere a Sondrio, ma non ci è mai arrivato. Gli investigatori non escludono nessuna ipotesi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

Ivano Camarri (foto da Facebook)

È passato più di un mese da quando Ivano Camarri è stato visto l'ultima volta. Il geometra 70enne, ed ex sindaco di Mantello, lo scorso 12 dicembre era uscito di casa per raggiungere il suo studio a Dubino, in provincia di Sondrio. Dopo aver sbrigato alcune commissioni, Camarri era atteso in un cantiere per un sopralluogo ma non è mai arrivato. Una telecamera lo ha inquadrato alle 13 all'altezza di una rotonda mentre era al volante della sua Opel Astra grigia, dopodiché più nulla. In circa 50 giorni, del geometra 70enne non è stata trovata alcuna traccia. Sul caso indagano i carabinieri, che al momento non escludono nessuna ipotesi.

Camarri era residente a Milano, ma aveva il suo studio a Dubino. Sposato e padre di due figli, il 70enne è molto conosciuto tra Dubino e Mantello sia per il suo impegno politico che per quello professionale.

L'ultima traccia lasciata da Camarri

Il 12 dicembre 2023 Camarri aveva raggiunto il suo ufficio in auto, come era solito fare. Dopo aver svolto alcune commissioni, il 70enne si è recato in banca. In quella mattinata era atteso in un cantiere nella frazione di Novate per un sopralluogo, ma non è mai arrivato. Avrebbe dovuto anche incontrare un collega che, non avendo sue notizie, ha contattato la famiglia del geometra.

Le indagini sono state affidate ai militari della Stazione di Chiavenna, guidata dal capitano Giuseppe Antonicelli, mentre la Procura di Sondrio ha aperto un fascicolo per allontanamento volontario. Dopo aver analizzato le telecamere di sorveglianza di Dubino, è stato accertato che l'ultimo filmato che ritrae Camarri è quello che lo vede a bordo della sua Opel Astra nei pressi di una rotonda.

Le ricerche e le ipotesi degli investigatori

Nei giorni seguenti sono stati perlustrati i boschi della zona e anche le due sponde del Lario, ma non sarebbe stata mai rilevata alcuna traccia che potesse far pensare a un incidente. Inoltre, l'auto non è stata più trovata, cosa che sarebbe presumibilmente accaduta se Camarri si fosse tolto la vita.

Nonostante questo, il fatto che in quasi due mesi non siano mai stati registrati movimenti sul conto bancario del geometra e che il suo cellulare risulta sempre spento, fa emergere qualche dubbio anche sulla pista del semplice allontanamento volontario. Non è stata scartata nemmeno l'idea che possa aver raggiunto la Svizzera, magari attraverso il passo del Maloja.