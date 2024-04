video suggerito

Esce di casa con la sua Vespa e non torna: scomparso da una settimana Salvatore Bertolino Salvatore Bertolino si è allontanato dalla città di Bergamo ormai una settimana fa con la sua Vespa blu. I familiari hanno denunciato la sua scomparsa e pensano possa essersi diretto nelle zone di Brembate. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Salvatore Bertolino (foto da Facebook)

È ormai una settimana che non si hanno più notizie di Salvatore Bertolino. Il 50enne di Bergamo, residente nel quartiere Malpensata, è stato visto l'ultima volta in città in sella alla sua Vespa blu, ma nessuno sapeva dove fosse diretto. A lanciare l'appello attraverso i gruppi Facebook è una sua nipote che, insieme alla foto dello zio, ha pubblicato anche uno scatto che ritrae proprio la moto. Come segno particolare, infatti, ha indicato l'adesivo bianco di uno scorpione disegnato con stile Maori attaccato sulla carena laterale posteriore. "Per molti anni ha vissuto a Brembate", ha aggiunto la nipote, "si pensa che possa esserci tornato il giorno in cui si sono persi i contatti".

Da qualche tempo Bertolino vive alla Malpensata in casa di una sorella. Poco dopo il suo allontanamento, i familiari avrebbero provato a contattarlo al telefono, ma il suo cellulare risulta spento. L'unica cosa certa è che il 50enne si è allontanato con la sua Vespa, visto che sarebbe stato visto proprio a bordo della moto qualche giorno fa nelle zone di Brembate.

Nel messaggio condiviso sui social, la nipote di Bertolino ha specificato che la famiglia ha già provveduto a sporgere denuncia per scomparsa alle forze dell'ordine. In particolare, sono stati avvisati i carabinieri della Stazione di Brembate. L'invito è quello di condividere il più possibile le immagini del 50enne e della sua Vespa. Nel caso in cui qualcuno dovesse riconoscerlo, può avvisare direttamente i carabinieri che procederanno a verificare la segnalazione.