video suggerito

È scomparso da 3 giorni Edoardo: è uscito di casa la notte di Pasqua e non è più tornato Edoardo è uscito di casa la notte di Pasqua e non è più rientrato. La sua famiglia ha denunciato la sua scomparsa e i carabinieri lo stanno cercando a Gardone Val Trompia (Brescia). Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Edoardo (foto da Facebook)

Non si hanno più notizie di Edoardo dalla serata di domenica 31 marzo. La sua famiglia ha sporto denuncia ai carabinieri di Gardone Val Trompia (in provincia di Brescia) dicendo che potrebbe essere "confuso, spaventato e smarrito". Come si può leggere nel volantino che hanno affisso in giro per il paese, Edoardo si è allontanato dal suo appartamento di via II Giugno e da allora nessuno lo avrebbe più visto. Si tratta di una persona con fragilità che vive in una casa che afferisce a una struttura specializzata.

Il volantino affisso dai familiari di Edoardo (foto da Facebook)

Come ha spiegato il sindaco di Gardone, Pierangelo Lancelotti, al Giornale di Brescia "mai prima d'ora aveva manifestato la volontà di allontanarsi". Anche per questo motivo i suoi familiari sono particolarmente preoccupati della sua lunga assenza.

Del caso se ne stanno occupando i carabinieri e la polizia locale Intercomunale. Poiché sono trascorse più di 48 ore dalla scomparsa di Edoardo, anche i volontari della Protezione Civile si sono attivati per effettuare alcuni sopralluoghi e le ricerche potrebbero presto estendersi.

L'invito rivolto a chiunque dovesse riconoscerlo è quello di avvisare immediatamente i carabinieri chiamando il numero unico per le emergenze 112, altrimenti si possono contattare i militari di Gardone Val Trompia al numero 030-8919700 o il Comando di polizia locale Intercomunale di Valle Trompia telefonando al numero 030-8913032.