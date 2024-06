video suggerito

Non si trova Angelo Licco, scomparso da Milano da quasi 10 giorni: l’appello del figlio Angelo Licco ha 73 anni e non torna a casa da martedì 18 giugno. Vive a Paderno Dugnano con il figlio Gaetano che ha fatto scattare l’allarme e denunciato la scomparsa del padre. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Matilde Peretto

Angelo Licco è un signore di 73 anni che vive a Paderno Dugnano, comune in provincia di Milano. Dal 18 giugno scorso, però, di lui non si hanno più notizie. È scomparso e non ha più fatto ritorno nella sua abitazione, che condivide con il figlio, dalla sera di martedì della settimana scorsa. Padre e figlio sono originari di Rieti, ma vivono a Paderno Dugnano dove il Gaetano Licco lavora e Angelo è in pensione. A lanciare l'allarme e a far partire le ricerche è stato proprio Gaetano, che in un post Facebook scrive: "Urgente! Mio padre, Angelo Licco di 73 anni è scomparso il 18 giugno da Paderno Dugnano. Chiunque lo abbia visto vi prego di mettervi in contatto con me o le forze dell'ordine. Condividete e fate girare ovunque, non sappiamo proprio dove potrebbe essere".

Angelo Licco ha 73 anni, i capelli brizzolati e gli occhi neri. Era solito passare le serate al bar con gli amici e rientrare anche tardi a casa. Per questo, alle 18:30 di martedì 18 giugno 2024 il figlio Gaetano non si è preoccupato quando non lo ha visto in casa. Il mattino seguente, però, il padre non c'era ancora. Così ha chiamato i carabinieri e ha denunciato la scomparsa. Il signore non ha con sé il cellulare e non soffre di disturbi mentali o altre patologie particolari.

Le ricerche sono iniziate subito. All'inizio si sono concentrate in un'area dismessa tra Cromano e il Villaggio Ambrosiano. Una zona di fabbriche e capannoni che dista appena 500 metri dall'abitazione del signor Licco. Tra le prime ipotesi, c'era il sospetto che l'uomo si fosse perso in quella zona. Nei giorni successivi, non riuscendo a trovare niente, sono stati usati i cani molecolari che hanno perlustrato i dintorni e anche il parco davanti la casa del pensionato. Qui, la vegetazione è incolta, con siepi e piante molto alte. Le ricerche dei cani, però, hanno dato esito negativo.

Gli agenti continuano a cercare Angelo Licco, mentre i familiari si appellano alle persone chiedendo di chiamare le forze dell'ordine al numero 112 nel caso in cui avessero informazioni sul signore.