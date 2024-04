video suggerito

Nessuna notizia di Edoardo Bordone, scomparso da dieci giorni: potrebbe trovarsi in difficoltà Da dieci giorni non si hanno più notizie di Edoardo Bordone, l'uomo di 58 anni che è scomparso nella notte tra il 31 marzo e l'1 aprile da Gardone Val Trompia (Brescia).

A cura di Ilaria Quattrone

Non si hanno notizie di Edoardo Bordone, l'uomo di 58 anni che è scomparso nella notte tra il 31 marzo e l'1 aprile da Gardone Val Trompia, un comune che si trova nella provincia di Brescia. Non è chiaro cosa possa essergli successo, ma potrebbe essere in difficoltà. I parenti ne hanno denunciato la sparizione: le forze dell'ordine stanno cercando tutti gli elementi necessari a ricostruire quanto accaduto.

Del caso di Bordone ne ha parlato la trasmissione Chi l'ha visto? in onda su Rai Tre e condotta da Federica Sciarelli. Il 58enne, stando a quanto spiegato, vivrebbe in un appartamento legato a un progetto di residenzialità leggera. Quando è sparito da quella casa, non ha portato con sé né il cellulare né i documenti: da dieci giorni non si hanno più sue notizie. Nessuno sa dove possa essere andato: potrebbe trovarsi ancora in Lombardia oppure in un'altra regione italiana.

Potrebbe infatti essersi allontanato con un mezzo di trasporto pubblico o essersi perso durante una passeggiata. Non è esclusa alcuna ipotesi. Certo è che sono settimane di apprensione. Come fare a riconoscerlo? Bordone è alto 1.68, ha occhi castani e capelli grigi. Non avrebbe alcun segno particolare. Chiunque dovesse vederlo, è invitato ad allertare le forze dell'ordine. Il 58enne infatti potrebbe essere in pericolo o comunque in difficoltà. La speranza è che nelle prossime ore si possano avere elementi utili al suo ritrovamento.