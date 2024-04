video suggerito

Ragazzo di 16 anni scomparso nel Lodigiano: nessuna notizia da cinque giorni Tarek è un ragazzo di 16 anni che sei giorni fa è scomparso da Sant’Angelo Lodigiano, comune che si trova in provincia di Lodi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Fonte: Chi l'ha visto?

Non si hanno più notizie di Tàrek. Il ragazzo di 16 anni è scomparso nella giornata di sabato 30 marzo 2024 da Sant'Angelo Lodigiano, comune di tredicimila abitanti che si trova in provincia di Lodi. I familiari e gli amici non hanno notizie da sei giorni. Le forze dell'ordine lo stanno cercando, ma non hanno trovato alcuna traccia del giovane.

Come riportato dalla trasmissione Chi l'ha visto?, in onda su Rai Tre e condotta da Federica Sciarelli, si è allontanato sabato 30 marzo da San'Angelo Lodigiano. Da quel giorno, non risponde al telefono. Non ha dato alcuna notizia né ai familiari né agli amici che gli scrivono per sapere dove possa essere andato. I suoi parenti hanno paura che possa essere in difficoltà e chiedono aiuto per ritrovarlo.

Come fare a riconoscere l'adolescente? Ha occhi e capelli castani. È alto 1.80 e ha una copertura robusta. Al momento della scomparsa, aveva una felpa azzurra e un pantalone della tuta. Non è chiaro se possa aver portato con sé documenti, portafogli o il cellulare. Potrebbe, ovviamente, essersi spostato ovunque e aver preso mezzi di trasporto a lunga percorrenza. Chiunque dovesse avere sue notizie è invitato a contattare le forze dell'ordine. Ogni segnalazione, infatti, potrebbe essere importante e fondamentale.