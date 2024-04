video suggerito

Scomparso da quasi un mese, Gianfranco Bonzi potrebbe trovarsi a Cagliari: accertamenti in corso Gianfranco Bonzi, il custode scomparso da Milano lo scorso 23 marzo, potrebbe essere in Sardegna. Un giornalista ha ricevuto la segnalazione che deve ancora essere verificata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Gianfranco Bonzi potrebbe trovarsi in Sardegna. L'uomo sembra essere stato avvistato a Cagliari, ma la segnalazione deve essere ancora verificata. Lo ha comunicato il giornalista Mario Previtera questa mattina, venerdì 19 aprile, alla trasmissione Mattino 4. Questa è una delle prime svolte nel caso del custode scomparso da Milano lo scorso 23 marzo.

A che punto sono le indagini sulla scomparsa di Gianfranco Bonzi

Fino a ieri non c'erano novità. Gianfranco Bonzi è scomparso dalla sua abitazione a Brera da quasi un mese solo con un trolley, lasciando a casa documenti, carte di credito e cellulare. Sembra sia stato raggirato sui social da un account che si faceva chiamare Dua Lipa, al quale aveva mandato anche dei soldi attraverso due bonifici. Dall'analisi di questi trasferimenti bancari e grazie alle indagini condotte da giornalisti di Chi l'ha visto? è stato identificato un codice fiscale.

Un uomo nato nel 1960 residente in Sicilia. La sequenza di lettere e numeri sembra appartenere a un certo Marcello che vive a Giarre, in provincia di Catania. Tutti lo conoscono come "Il cubista Mizuno" perché è solito ballare per le strade del paese e intrattenere i più giovani.

Chi è "Il cubista Mizuno" e cosa sa sul custode scomparso da Milano

Anche di lui però si sa poco: a Giarre non lo vedevano da un po' di tempo, come racconta Daniela, proprietaria di un bar, intervistata sempre dai giornalisti di Mattino 4. "È un bonaccione, a volte aveva dei momenti di crisi e si arrabbiava con chi lo prendeva in giro", ma non viene mai descritto come una persona in grado di truffarne un'altra (in questo caso Gianfranco Bonzi).

Anzi, Mizuno ha raccontato a Daniela che anche lui aveva un amore virtuale in Francia al quale aveva inviato dei soldi. Pare che anche lui sia stato vittima di una truffa online. "Non lo vedo da Natale. So che era stato in una casa di cura e poi se n'era andato a Roma", racconta la proprietaria del locale. "Mi aveva lasciato una valigia che è ancora qui, ma non l'ho mai aperta".

Gianfranco Bonzi potrebbe trovarsi in Sardegna, l'isola già nominata in precedenza

Mario Previtera, giornalista de La Sicilia, ha spiegato che Mizuno si è fatto vivo oggi, 19 aprile, attraverso una chat online: "Ha scritto qualche ora fa. Si trova a Roma, forse in un centro diurno. Ha detto di non sapere niente sul caso di scomparsa di Gianfranco Bonzi".

Lo stesso Previtera ha aggiunto in anteprima assoluta che anche Gianfranco Bonzi sembra essere stato visto: "Una fonte giornalistica mi ha fatto sapere che l'uomo si trova a Cagliari, in Sardegna. È stato avvistato, ma la segnalazione deve ancora essere confermata". L'isola italiana era stata nominata anche dal profilo social che si prendeva gioco di Bonzi: durante una puntata della trasmissione Chi l'ha visto? la presunta donna, contattata da una giornalista del programma, aveva chiesto 50 euro per andare in Sardegna a cercare il custode scomparso. Forse l'isola darà qualche risposta.